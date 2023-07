Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Einbruch in ein Wohnhaus (06/0807)

Speyer (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 00:00 Uhr und 01:40 Uhr kam es in einem Wohnhaus auf einem Firmengelände in der Lönneberga-Straße zu einem Einbruch. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die bisher unbekannten Täter über den rückwärtigen Bereich Zugang zum Gelände und letztlich durch Aufhebeln der Terrassentür Zugang zum Haus. Im Haus entwendeten die Täter ein Wandtresor. Der Gesamtschaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen.

Auffällig hierbei waren zwei weiße Lieferwagen, die während der Tatzeit vor dem Gelände abgestellt waren. Die beiden Lieferwagen konnten jedoch nach der Tat nicht mehr festgestellt werden.

Wer hat zu dem besagten Zeitraum im Bereich der Lönneberga-Straße etwas beobachtet oder kann Angaben zur Personen oder den Lieferwagen machen? Jede noch so unbedeutende Wahrnehmung während des Tatzeitraums könnte der Polizei den entscheidenden Hinweis liefern. Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. )

