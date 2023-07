Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Trunkenheit im Verkehr (62/0707)

Speyer (ots)

Während der Streifentätigkeit konnte am Freitagabend ein Kleinkraftrad in der Franz-Kirrmeier-Straße festgestellt werden. Der Fahrer trug keinen Helm, weshalb er einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Hierbei konnte deutlicher Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab 1,2 Promille. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Zudem wurde sein Führerschein in amtliche Verwahrung genommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell