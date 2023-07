POL-PDLU: Betrunken am Steuer erwischt

Schifferstadt (ots) - Am gestrigen Morgen, gegen 08:40 Uhr, fuhr ein 20-jähriger PKW-Fahrer die Mannheimer Straße in Richtung L532. An der Einmündung missachtete der 20-Jährige beim Abbiegen die Vorfahrt einer 75-jährigen PKW-Fahrerin, sodass es zum Zusammenstoß kam. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste der Einmündungsbereich bis 10:20 Uhr ...

