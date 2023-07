Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht

Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Mittag, gegen 12:25 Uhr, befuhr eine 17-Jährige Kleinkraftradfahrerin den Neustückweg. Im Einmündungsbereich zur Straße "Am Schulzentrum" fuhr ein unbekannter Radfahrer auf die Fahrbahn und stieß hierbei mit der 17-Jährigen zusammen. Die 17-Jährige wurde leicht verletzt. Der unbekannte Radfahrer erkundigte sich kurz nach dem Wohlbefinden der jungen Frau und verließ die Örtlichkeit. Zeugen, die Hinweise zum dem Radfahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt telefonisch unter der 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell