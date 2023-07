Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl von Verkehrsschild und Nissenleuchte

Speyer (ots)

Am 07.07.2023 gegen 03:55 Uhr stellten Beamte der Polizei Speyer im Schillerweg unter der Brücke vier Jugendliche / junge Erwachsene fest. Ein 18-Jähriger trug ein Verkehrsschild (Durchfahrt verboten) in beiden Händen. Noch vor der Kontrolle rannten 3 Jugendliche davon. Der 18-Jährige Schildträger wurde von den Beamten kontrolliert und durchsucht. In seinem Rucksack fanden die Polizisten eine noch im Betrieb befindliche Nissenleuchte und in der rechten Hosentasche führte er zugriffsbereit ein Messer mit sich. Im Rahmen der Fahndung wurde noch ein 16-Jähriger aufgegriffen, der zuvor aus der Gruppe geflüchtet war. Bei ihm fanden die Beamten Einweg-E-Zigaretten und verbotene Feuerwerkskörper.

