Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall zwischen Radfahrer und PKW

Speyer (ots)

Am 05.07.2023 gegen 15:03 Uhr befuhr ein 44-jähriger Mann mit seinem Fahrrad den Radweg der Industriestraße in Richtung Innenstadt. Zeitgleich befuhr ein 52-Jähriger mit seinem PKW in die entgegengesetzte Richtung. Der Autofahrer wollte rechts in eine Parkbucht einparken und musste dazu den Radweg queren. Aufgrund eines geparkten LKW`s sahen sich die beiden Verkehrsteilnehmer nicht. Der Radfahrer fuhr deshalb fast ungebremst gegen das Fahrzeug, rutschte über die Motorhaube, fiel zu Boden und verletzte sich hierbei. Ein hinzugerufener Rettungsdienst brachte denn 44-Jährigen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden ca. 2500EUR

