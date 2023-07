Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mehrere Einbrüche in Keller und Tiefgaragen

Speyer (ots)

Bislang unbekannte Täter gelangten zwischen dem 04.07.2023, 16:30 Uhr und dem 05.07.2023, 6:00 Uhr in mehrere Tiefgaragen in der Petronia-Steiner-Straße, der Windthorststraße und der Remlingstraße und brachen dort eine Vielzahl von Metalltüren und Kellerabteile auf. Bislang konnten noch nicht alle Geschädigten erreicht werden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen entwendeten der oder die Täter einen Akku eines E-Bikes, ein Fahrrad und zwei Jacken. Die genaue Gesamtschadenshöhe steht noch nicht fest, liegt aber nach jetzigem Stand schon in einem hohen vierstelligen Bereich. Wer hat im Bereich der Petronia-Steiner-Straße, Windthorststraße und der Remlingstraße etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. )

