POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Leopoldstal. Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung - Vermisste Jugendliche wohlbehalten aufgefunden.

Lippe (ots)

Die am Samstag (15.04.2023) vermisst gemeldeten Brüder aus Leopolstal (wir berichteten) konnten am Sonntag wohlbehalten in Süddeutschland gefunden werden. Die beiden wurden von der Polizei in Crailsheim in Baden-Württemberg aufgegriffen.

Die Polizei bedankt sich bei Medien und Bevölkerung für die Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung und bittet darum, dass veröffentlichte Bilder und persönliche Daten der Jugendlichen gelöscht werden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell