Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Im Zeitraum vom 04.07.2023, 12:00 Uhr bis 06.07.2023, 18:30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter mittels spitzem Gegenstand die Beifahrerseite von fünf geparkten Fahrzeugen in der Zeppelinstraße. Die Fahrzeuge standen alle in einer Reihe, in Längsaufstellung zur Fahrbahn, mit der Beifahrerseite zum Gehweg. Der bisher bekannte Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10 000 EUR.

Wer hat zu dem besagten Zeitraum in der Zeppelinstraße etwas beobachtet? Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. )

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell