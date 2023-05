Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 15.05.2023, 11:00 Uhr - 14:00 Uhr

Ort: Zweibrücken, Luitpoldstraße 1. SV: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen Ford Focus und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Poststraße/Hauptbahnhof Zweibrücken. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell