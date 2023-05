Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Zigarettenautomat an der Sprockhöveler Straße entwendet

Hattingen (ots)

Am Sonntag, den 07.05.2023 gegen 04.55 Uhr rissen unbekannte Täter auf bisher unbekannte Weise einen an der Tatörtlichkeit aufgestellten Zigarettenautomaten heraus. Sie schliffen den Automaten samt Betonsockel über die Sprockhöveler Straße in Richtung Wittener Straße. An der dortigen Kreuzung bogen sie anhand der Schleifspuren erkennbar nach rechts auf die Wittener Straße ab. In der Pommeskurve zogen sie den Automaten auf den dortigen Parkplatz und trennten den Automatenteil mit einem unbekannten Werkzeug von der Halterstange samt Betonsockel. Den Sockel ließen sie zurück, den Automaten nahmen sie samt Inhalt an sich. Hinweise auf Täter gibt es bislang nicht.

