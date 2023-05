POL-EN: Herdecke - Einbruch in das Seniorenhaus Kirchende

Herdecke (ots) - In der Zeit von Donnerstag, den 04.05.2023, 15 Uhr bis zum Samstag, den 06.05.2023, 14 Uhr verschafften sich unbekannte Täter mittels Aufbrechen der Vorhängeschlössern Zugang zu drei Gartenlauben und entwenden diverse Elektrogeräte. Nach Tatausführung flüchteten der oder die Täter in unbekannter Richtung. Rückfragen bitte an: ...

mehr