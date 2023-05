POL-EN: Schwelm - Versuchter Einbruch auf Vereinsgelände am alten Schacht

Wetter (ots) - Am Samstag, den 06.05.2023, gegen 18:38 Uhr, kreuzte ein 29-jähriger Bochumer mit seinem Dacia im Bereich der A1, Anschlussstelle Volmarstein, die Straße "An der Kohlenbahn". Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 22-jährigen Detmolderin, welche mit ihrem Mercedes die Straße "An der Kohlenbahn" in Fahrtrichtung Hagen befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide ...

mehr