Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher klettern durch Oberlicht: Zeugen in Schillerstraße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Zwei bislang unbekannte Männer sind in der Nacht zum heutigen Montag gegen 23:15 Uhr in ein Geschäft in der Schillerstraße in Kassel, Ecke Erzbergerstraße, eingebrochen. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten die Täter ein Oberlicht gewaltsam eingedrückt und waren so in das Bistro mit integriertem Kiosk eingestiegen. Anwohner hatten beobachtet, wie die beiden Einbrecher anschließend durch das aufgebrochene Fenster nach draußen geklettert und in Richtung Rothenditmolder Straße gelaufen waren. Sofort hatten mehrere Streifen die Fahndung nach den flüchtigen Tätern aufgenommen, ohne dass man die Einbrecher noch festnehmen konnte. Von den Unbekannten, die nach ersten Ermittlungen Bargeld erbeutet haben, liegt folgende Beschreibung vor:

1. Täter: 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank, schwarzes Basecap, helle Jogginghose, schwarzes T-Shirt.

2. Täter: 1,70 bis 1,80 Meter groß, kräftige Statur, dunklerer Teint, komplett schwarz gekleidet.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell