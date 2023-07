Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kontrolle führt zum Fund von Kokain in Unterhose: Mutmaßlichem Dealer droht U-Haft

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Einer Streife des Polizeireviers Mitte gelang am gestrigen Donnerstagnachmittag die Festnahme eines mutmaßlichen Dealers in der Kasseler Innenstadt. Die Beamten waren gegen 16:30 Uhr auf einer Streifenfahrt am Stern auf zwei gemeinsam an der Haltestelle stehende Männer aufmerksam geworden, die sich bei Erblicken des Streifenwagens sofort trennten. Einer der Verdächtigen eilte schnellen Schrittes in ein Geschäft, konnte aber ebenso wie der zweite Mann von der Streife gestoppt und kontrolliert werden. Der Grund für das auffällige Verhalten der Männer offenbarte sich bei der Durchsuchung des weggelaufenen 21-Jährigen: In seiner Unterhose fanden die Polizisten insgesamt rund 50 Gramm verkaufsfertig abgepackte Drogen, die einen Straßenverkaufswert von über 1.000 Euro haben, darunter allein zehn Gramm Kokain. Darüber hinaus hatte der mutmaßliche Dealer Bargeld in einer für den Drogenverkauf typischen Stückelung dabei, das ebenso wie das Rauschgift beschlagnahmt wurde. Bei dem zweiten Mann, einem 27-Jährigen, wurden keine weiteren Drogen gefunden. Der 21-Jährige mit marokkanischer Staatsangehörigkeit sitzt seit seiner gestrigen Festnahme im Polizeigewahrsam. Da er keinen festen Wohnsitz hat, wird er am heutigen Freitag einem Haftrichter vorgeführt, der über die Untersuchungshaft entscheidet. Die weiteren Ermittlungen wegen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge werden beim Kommissariat 34 der Kasseler Kripo geführt.

