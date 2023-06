Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Heckscheibe an Pkw eingeschlagen

Selfkant-Tüddern (ots)

Am 27. Juni (Dienstag) meldete ein Anrufer der Polizei gegen 07.20 Uhr einen Pkw, der auf einem Parkplatz eines Discountmarkts an der Straße In der Fummer stände und an dem die Heckscheibe beschädigt sei. Eine Überprüfung durch eine Streifenwagenbesatzung ergab, dass an dem Wagen mit niederländischen Kennzeichen die Heckscheibe eingeschlagen wurde und die Frontscheibe gesplittert war. Der Fahrzeuginnenraum wirkte zudem durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden.

