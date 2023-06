Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Betrugsversuch

Stadthagen (ots)

Stadthagen- Betrugsversuch

Am 23.06.2023 wurde eine 94-jährige Stadthägerin von einem angeblichen Polizeibeamtem angerufen. Ihr wurde erzählt, dass es zu einer Festnahme in der Nähe ihrer Wohnanschrift gekommen sei. Das Gespräch wurde beendet, bevor es zu irgendwelchen Forderungen gekommen ist. Da es immer wieder zu Anrufen kommt, bei denen sich Betrüger als Polizeibeamte ausgeben, rät die Polizei zu folgendem. Bei Zweifeln an der Identität bitte immer auflegen und über die 110 oder die örtliche Telefonnummer zurückrufen. Handelt es sich um echte Polizeibeamte sind die nicht ärgerlich, wenn man sich absichert. Die Polizei nimmt auch keine Wertgegenstände in Verwahrung und erfragt auch nicht, ob man Wertgegenstände im Haus hat. Man wird sie auch nicht auffordern, Geld von der Bank zu holen und an angebliche Kollegen auszuhändigen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell