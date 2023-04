Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht durch Traktor in Irsch (Saar)

Irsch (Saar) (ots)

Am Sonntag, den 16.04.2023, kam es gegen etwa 15:00 Uhr in der Bachstraße in Irsch/Saar zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Traktor mit angehängter Wiesenschleppe beschädigte hier in der Vorbeifahrt eine Hauswand und einen abgestellten PKW. Der Fahrer des Traktors entfernte sich nach dem Zusammenstoß, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Traktor wird beschrieben als ein dunkelgrünes, älteres, aber größeres Modell - vermutlich Marke Deutz oder Fendt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell