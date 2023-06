Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfallflucht

Stadthagen (ots)

(bae)Am 24.06.2023 zwischen 16:00Uhr und 21:00 Uhr kam es in Stadthagen, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes, an der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-jährige Wunstorfer parkte seinen Pkw BMW auf dem Parkplatz, als er nach Arbeitsende wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass im Laufe des Tages ein anderes Fahrzeug gegen seinen Pkw gefahren war. Der Schaden an dem BMW wird auf ca. 400 Euro geschätzt. Da das Geschäft über eine Videoaufzeichnung verfügt konnte eine 85-jährige Obernkichnerin ermittelt werden. Diese könnte mit ihrem Pkw Hyundai den geparkten BMW touchiert haben. Die Ermittlungen dazu laufen noch. Sollte jemand am fraglichen Tag, auf dem Parkplatz des WEZ Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung beitragen können, möge er sich mit der Polizei in Stadthagen in Verbindung setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell