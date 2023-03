Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher kamen in der Nacht

Düren (ots)

Die Abwesenheit der Bewohner nutzten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag (09.03.2023) auf Freitag (10.03.2023). Sie brachen in ein Haus in der Dr.-Overhues-Allee ein. Gegen 01:30 Uhr wurden die Zeugen (59 und 62 Jahre alt) durch laute Geräusche aus dem Nachbarhaus geweckt. Bei einem Blick aus dem Fenster entdeckten sie zwei Personen die sich an einem, vor dem Haus geparkten, Pkw aufhielten, sowie zwei weitere Unbekannte, die aus dem Haus der Nachbarn kamen. Als der 62-jährige Zeuge in seinem Schlafzimmer das Licht einschaltete, wurden die Einbrecher darauf aufmerksam und liefen noch einmal in das Nachbarhaus. Kurz darauf traten insgesamt fünf Personen mit einem schweren Gegenstand aus dem Haus und verluden diesen in das geparkte Auto. Anschließend verließen alle fünf mit dem Fahrzeug die Örtlichkeit. Die Einbrecher hatten im Inneren des Hauses mehrere Räume durchwühlt. Nach Angaben der Bewohner (61 und 67 Jahre alt), gelangten die unbekannten Täter, die sich augenscheinlich über die Eingangstür Zutritt zu dem Haus verschafft hatten, in den Besitz von Bargeld und Schmuck, außerdem entwendeten sie einen Tresor. Angaben zur genauen Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor. Der von den Tätern genutzte Pkw, der nach Angaben der Zeugen bereits gegen 22:45 Uhr an der Anschrift der Geschädigten parkte, wird als Audi, Baujahr um das Jahr 2002, in der Farbe Silber beschrieben. Es handelt sich vermutlich um ein Fahrzeug der Baureihe A4 oder A6. Zu den Tätern liegen folgende Informationen vor:

- dunkel gekleidet, mit dunkler Basecap - weiße Sneaker

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fahrzeug geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell