Hückelhoven-Baal/-Doveren (ots) - In den Ortschaften Baal und Doveren öffneten Unbekannte in der Nacht vom 25. Juni (Sonntag) auf den 26. Juni (Montag), mehrere Fahrzeuge, durchsuchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld, Bankkarten sowie einen Führerschein. Die Tatorte lagen in der Straße Am alten Bahnhof, wo die Täter zwei Wagen öffneten, sowie auf der Straße Doverhahn.Ob die Taten in Zusammenhang ...

mehr