Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pedelecfahrerin nach Zusammenstoß mit E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

Hückelhoven (ots)

Eine Hückelhovenerin fuhr am Dienstagvormittag (27. Juni) gegen 11.20 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Parkhofstraße aus Richtung Sophiastraße kommend in Fahrtrichtung Haagstraße. Direkt hinter ihr fuhr ein 24 Jahre alter Mann mit seinem E-Scooter. Unmittelbar vor der Einmündung Parkhofstraße / Am Parkhof setzte der E-Scooter-Fahrer zum Überholen an. Als sich der Hückelhovener mit seinem Vorderrad links neben dem Hinterrad der 74 Jahre alten Frau befand, lenkte diese ihr Rad nach links. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die ältere Frau auf die Straße stürzte und sich dabei schwer verletzte. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell