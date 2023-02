Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Brandserie in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach, Innenstadt (ots)

Am 08.02.2023 von ca. 00:45 - 01:45 Uhr wurden der Polizei insgesamt 6 Brände in der Innenstadt von Bad Kreuznach gemeldet. In der Nacht hatten die Bürger die abzuholenden Papiermülltonnen vor die Tür gestellt. Ein noch unbekannter Täter zündete in der Folge mindestens 5 Mülltonnen und diversen Papiermüll an. Dadurch wurden nach derzeitigem Kenntnisstand 4 Mülltonnen und zwei Garagentore beschädigt. Glücklicherweise konnten schwere Übergriffe auf Gebäude und Bäume durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr verhindert werden. Ebenso sind der Polizei keine verletzten Personen bekannt geworden. Das Innenstadtgebiet wurde mit massivem polizeilichem Aufgebot bestreift und ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Der Täter konnte jedoch nicht gefasst werden. Zeugen werden dringend gebeten relevante Informationen der Polizei Bad Kreuznach mitzuteilen.

Brandörtlichkeiten: Baumgartenstraße, Volxheimer Gasse, Hospitalgasse, Kreuzstraße, Mannheimer Straße (nahe Stadtarchiv), Zimmergasse.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell