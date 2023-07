Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Dank Zeugenhinweis: Fahrraddieb nach Flucht durch den Vorderen Westen festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Dank des schnellen Hinweises eines aufmerksamen Zeugen konnte die Kasseler Polizei am gestrigen Donnerstagnachmittag bei der Fahndung mit zahlreichen Streifen einen mutmaßlichen Fahrraddieb festnehmen. Der Passant hatte um 16:50 Uhr im Kirchweg drei junge Männer beobachtet, die am Fahrradständer neben dem Krankenhaus das Schloss eines Fahrrads knackten und anschließend in Richtung Goetheanlage flüchteten. Er wählte noch während seiner Beobachtung den Notruf der Polizei und gab eine Beschreibung der Täter sowie des gestohlenen Rads durch. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung entdeckte eine Zivilstreife nur wenige Minuten später am Graf-Bernadotte-Platz einen Verdächtigen auf einem hochwertigen Pedelec, der sich auffällig umsah und in Richtung Aschrottpark davonfuhr. Bei der anschließenden Verfolgung des Mannes mit weiteren Streifen fanden Polizisten das Pedelec in einem Gebüsch im Park und stellten es sicher. Auch für den mutmaßlichen Dieb, der das Fahrrad offenbar dort deponiert hatte und seine Flucht dann zu Fuß fortgesetzt hatte, klickten bereits kurze Zeit später in der Freiherr-vom-Stein-Straße die Handschellen. Den festgenommenen 18-Jährigen aus Göttingen nahmen die Beamten für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit auf das Revier.

Noch vor der Festnahme des Tatverdächtigen meldete sich die Besitzerin des Pedelecs aus Vellmar telefonisch bei der Polizei, nachdem sie das Fehlen ihres Fahrrads im Wert von 5.000 Euro bemerkt hatte. Sie wird das Pedelec nach erfolgter Spurensicherung wieder in Empfang nehmen können. Die fortgesetzte Fahndung nach den bislang unbekannten Komplizen des 18-Jährigen verlief zwar ohne Erfolg, die weiteren Ermittlungen zu den Mittätern dauern aber an und werden bei der BAO Mars der Kasseler Polizei geführt.

