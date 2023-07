POL-KS: Borken (Schwalm-Eder-Kreis): Tödlicher Unfall auf der Autobahn A49 - 17-jähriger tödlich verletzt

Kassel (ots) - Kassel-Oberzwehren: Zu mehreren eingeschlagenen Scheiben an einer Schule und einer Kita in Kassel-Oberzwehren wurden Beamte des Polizeireviers Süd-West am heutigen Mittwochmorgen gerufen. Bereits in der Nacht zum gestrigen Dienstag waren vier Scheiben an der gleichen Schule in der Mattenbergstraße mutwillig beschädigt worden. Der Gesamtsachschaden ...

mehr