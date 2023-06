Polizei Münster

POL-MS: Alkoholisierter Autofahrer rast in Schaufenster - Eine schwerverletzte Person

Münster (ots)

Ein 64-jähriger Autofahrer ist am Mittwochabend (07.06., 20:37 Uhr) in alkoholisiertem Zustand mit seinem Skoda Octavia in das Schaufenster einer Spielothek am Bremer Platz gefahren. Nach ersten Erkenntnissen war der Autofahrer im Parkhaus zunächst rückwärts ausgeparkt, verlor dann die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr mit zunehmender Geschwindigkeit durch die Schranke des Parkhauses. Er überquerte anschließend die Fahrbahn und fuhr unmittelbar in das Schaufenster der gegenüberliegenden Spielothek. Dabei erfasste der Autofahrer eine 35-jährige Frau und schleuderte sie mit in das Geschäft hinein. Rettungskräfte brachten die schwerverletzte Frau in ein Krankenhaus. Der 64-jährige Autofahrer und seine 38-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Münsteraner Alkohol getrunken hatte. Ein erster Test ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Die Polizisten stellten den Führerschein des 64-Jährigen sicher und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein kurzfristig hinzugezogener Statiker bestätige die Standsicherheit des beschädigten Gebäudes.

