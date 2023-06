POL-MS: Verkehrsunfall auf der A2 - Betrunkener Fahrer kommt von Fahrbahn ab

Münster (ots) - Eine 35-jährige Frau hat am frühen Dienstagmorgen (6.6., 3:40 Uhr) nach einem Einsatz wegen Streitigkeiten einen Polizisten in den Unterarm gebissen. Die Einsatzkräfte waren wegen eines Streits in eine Wohnung auf der Königsberger Straße gerufen worden. Die 35-Jährige hatte sich unberechtigt Zutritt zur Wohnung verschafft. Vor Ort zeigte sich die Frau uneinsichtig und befolgte die Anweisungen der ...

