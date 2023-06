Polizei Münster

POL-MS: Nach Streitigkeiten Polizisten gebissen

Münster (ots)

Eine 35-jährige Frau hat am frühen Dienstagmorgen (6.6., 3:40 Uhr) nach einem Einsatz wegen Streitigkeiten einen Polizisten in den Unterarm gebissen. Die Einsatzkräfte waren wegen eines Streits in eine Wohnung auf der Königsberger Straße gerufen worden. Die 35-Jährige hatte sich unberechtigt Zutritt zur Wohnung verschafft. Vor Ort zeigte sich die Frau uneinsichtig und befolgte die Anweisungen der Beamten nicht. Zur Verhinderung weiterer Straftaten mussten die Beamten sie in Gewahrsam nehmen. Dabei griff die Frau den 48-jährigen Polizisten an und biss ihn in den Unterarm. Er musste ärztlich versorgt werden.

Die Beschuldigte erlitt bei der Ingewahrsamnahme leichte Verletzungen. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell