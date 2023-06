Polizei Münster

POL-MS: Verdacht auf verbotenes Kraftfahrzeugrennen auf dem Albersloher Weg - Polizei beschlagnahmt Fahrzeuge

Münster (ots)

In der Freitagnacht (02.06., 23:16 Uhr) beobachteten Polizisten am Rande eines Einsatzes auf dem Albersloher Weg zwei PKW, die mit lauten Motorengeräuschen stark beschleunigten und sich mutmaßlich ein Rennen in Fahrtrichtung Innenstadt lieferten. Die beiden hochmotorisierten Fahrzeuge, ein BMW mit 530 PS und ein Mercedes mit 376 PS, konnten durch weitere Polizisten auf dem Albersloher Weg an der Einmündung Egbert-Snoek-Straße angehalten und kontrolliert werden. Bei den Fahrern handelte es sich um einen 30-Jährigen aus Münster und einen 28-Jährigen aus Laer. Beide erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Teilnahme als Kraftfahrzeugführer an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen. Die Fahrzeuge wurden beschlagnahmt.

