Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 10.12.2022

Goslar (ots)

Diebstahl einer Geldbörse

Am Donnerstag, 08.12.2022, gegen 13.00 Uhr, ist es zu einem Diebstahl der Geldbörse des Anzeigeerstatters in einem Lebensmittelgeschäft in der Braunschweiger Straße in Seesen gekommen. Im Anschluss wurde durch den unbekannten Täter versucht mit der zuvor erlangten Bankkarte an einem Geldautomaten unrechtmäßig Bargeld vom Konto des Anzeigeerstatters abzuheben. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell