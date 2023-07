Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bei Einsatz wegen geortetem Tablet: Tatverdächtiger wirft Kokain aus dem Fenster; 45-Jährigem droht U-Haft

Kassel (ots)

Kassel:

Die Ortung eines am Samstag in Kassel gestohlenen Apple iPads führte die Polizei am gestrigen Sonntagmittag zu einem Mehrparteienhaus in der Kasseler Nordstadt. Noch bevor die Beamten des Polizeireviers Nord das Diebesgut lokalisieren konnten, warf ein Bewohner einen Beutel mit Kokain und weiteren Drogen, die einen Straßenverkaufswert von ca. 4.000 Euro haben, aus dem Fenster. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen fanden die Polizisten neben dem gestohlenen Rucksack weiteres Diebesgut sowie zahlreiche Utensilien für die Verpackung und den Verkauf von Drogen. Der festgenommene 45-Jährige sitzt aktuell im Polizeigewahrsam und soll am heutigen Tag einen Haftrichter vorgeführt werden, der über die Untersuchungshaft entscheidet.

Gestohlen worden war der abgestellte Rucksack mit mehreren elektronischen Geräten am Samstagabend auf einer Feier im Kasseler Stadtteil Wehlheiden. Das 18-jährige Opfer hatte anschließend eine Anzeige bei der Polizei wegen des Diebstahls erstattet. Vom unbekannten Täter und dem Rucksack fehlte zunächst jede Spur. Am Sonntagmittag konnte der 18-Jährige sein gestohlenes iPad in dem Haus in der Kasseler Nordstadt orten, woraufhin er die Polizei über die genaue Position informierte und ebenfalls zu dem angezeigten Standort fuhr. Die weitere Suche nach dem gestohlenen Tablet fand schließlich ein schnelles Ende, da der Tatverdächtige angesichts der vor dem Haus vorgefahrenen Polizisten den Beutel mit Betäubungsmitteln und weiteres Diebesgut aus dem Fenster seiner Wohnung in den Hinterhof warf. Ein Passant hatte dies gesehen und der Polizei mitgeteilt, sodass die Beamten die Wohnung des 45-Jährigen unmittelbar lokalisieren konnten. Den aufgefundenen Rucksack mit den Geräten konnte der glückliche 18-Jährige später wieder in Empfang nehmen. Darüber hinaus wurde in der Wohnung ein E-Scooter beschlagnahmt, der nach einem Diebstahl im Juli 2022 in der Kasseler Unterneustadt zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Zuordnung weiterer sichergestellter Gegenstände, bei denen es sich mutmaßlich ebenfalls um Diebesgut handelt, dauert noch an. Der 45-Jährige muss sich nun wegen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, Diebstahls und Hehlerei verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

