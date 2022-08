POL-FR: Merzhausen/Freiburg: 25-jährige Frau vermisst

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 03.08.22, gegen 03.20 Uhr brachen zwei bisher Unbekannte in ein Juweliergeschäft in der Seestraße in Titisee ein. Die Einbrecher durchschlugen mit einem vorher entwendeten Gabelstapler die Schaufensterscheibe des Ladengeschäfts. Dadurch gelangten die Unbekannten in die Warenauslage hinter dem Fenster. Ob etwas entwendet wurde, kann zum ...

