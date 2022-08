Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Blitzeinbruch in Juweliergeschäft - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 03.08.22, gegen 03.20 Uhr brachen zwei bisher Unbekannte in ein Juweliergeschäft in der Seestraße in Titisee ein. Die Einbrecher durchschlugen mit einem vorher entwendeten Gabelstapler die Schaufensterscheibe des Ladengeschäfts.

Dadurch gelangten die Unbekannten in die Warenauslage hinter dem Fenster. Ob etwas entwendet wurde, kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Anschließend flüchteten die beiden Täter mit einem ebenfalls entwendeten, blauen Kleinwagen.

Nach jetzigem Kenntnisstand trugen die unbekannten Täter dunkle Kleidung.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel. 0761/882-2880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zur Täterschaft geben können.

ek

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell