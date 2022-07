HZA-FF: Zoll wieder erfolgreich im Kampf gegen den Zigarettenschmuggel; Fast 400.000 unversteuerte Zigaretten wurden beschlagnahmt

Frankfurt (Oder) (ots) - Am 24.05.2022 führten Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Frankfurt (Oder) eine Prüfung auf einem Bauvorhaben in Petershagen bei Berlin durch. Es handelte sich um ein Einfamilienhaus, welches noch nicht bewohnt ist. Beim Betreten des Grundstückes wurden fünf Bürger in Arbeitssachen bei Erdarbeiten und der ...

mehr