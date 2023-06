Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Erst vor wenigen Tagen neu gekauft und schon wieder weg

Meisenheim (ots)

Langfinger nehmen einen neuen Rasenmäher mit. Am Samstagmittag um kurz nach 13 Uhr wurde das Gerät in der Raumbacher Straße vor einem Anwesen entwendet. Der Rasenmäher der Marke LUX hatte der Geschädigte erst vor wenigen Tagen für 300 Euro erworben. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Mittagszeit in der Raumbacher Straße gesehen habe, werden gebeten sich mit der Polizei Lauterecken unter der 06382-9110 in Verbindung zu setzen. |pilek

