Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl aus Vereinsheim

Brücken (Pfalz) (ots)

Von Dienstagabend auf Mittwochmorgen kam es zu einem Diebstahl aus einem Vereinsheim in Brücken (Pfalz). Hierbei hebelten die unbekannten Täter, die Seitenverkleidung des Holzverschlags auf, wodurch diese sich Zutritt in das Innere des Verschlags verschaffen konnten. Anschließend entwendeten die Täter zwei bis drei Kisten Bier. Derzeit dauern die Ermittlungen an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Tel.: 06373/822111 bzw. per E-Mail unter: pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

