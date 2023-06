Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ohne Führerschein unter Drogeneinfluss

Lauterecken (ots)

39-Jähriger fällt bei Verkehrskontrolle auf. Am Dienstagabend wurde der PKW-Fahrer in der Saarbrücker Straße überprüft. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Seine Fahrerlaubnis wurde ihm aufgrund seines Drogenkonsums bereits entzogen. Auch hatten die Beamten Hinweise auf eine aktuelle Einnahme von Drogen, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Dies waren jedoch nicht die einzigen festgestellten Delikte. Die an seinem Audi angebrachten Kennzeichen gehörten zu einem anderen PKW. Auf den Beschuldigten kommen nun erhebliche strafrechtliche Konsequenzen zu. |pilek

