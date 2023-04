Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Abschlussmeldung zu Verkehrsunfall zwischen Regionalbahn und LKW

Thür (ots)

Am 26.04.2023 gegen 15:15 Uhr befuhr ein 57 jähriger LKW Fahrer die Bahnhofstraße in Thür. Dort passierte er den dortigen Bahnübergang bei noch geöffneter Schrankenanlage. Als er den Bahnübergang fast überfahren hatte, schloss sich die Schranke und es nährte sich eine Regionalbahn. Trotz eingeleiteter Bremsung konnte der Zug nicht rechtzeitig abbremsen, so dass es zum Zusammenstoß mit dem Heck des LKW kam. Am LKW sowie an der Regionalbahn entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. In der Regionalbahn befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Passagiere. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Bahnstrecke sowie die Bahnhofstraße voll gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache werden durch die Polizei Mayen geführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell