Polizei Cochem (ots) - Ein unbekannter Täter brach am Dienstag, 25.04.23 in der Zeit von 06.15 Uhr bis 17.30 Uhr in ein Wohnhaus in Beilstein, Kurierstraße ein. Der Täter hebelte eine Terrassentür auf und durchsuchte das Wohnhaus nach Wertsachen und Bargeld. Es wurde Schmuck und Bargeld gestohlen. Wer hat an diesem Tag in Beilstein verdächtige Personen beobachtet? Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cochem ...

