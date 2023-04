Polizei Hamburg

POL-HH: 230426-1. Einbrecher auf frischer Tat in Hamburg-Hummelsbüttel und Hamburg-Altona-Altstadt festgenommen

Hamburg (ots)

Tatzeiten: a) 25.04.2023, 03:30 Uhr, b) 25.04.2023, 10:40 Uhr; Tatorte: a) Hamburg-Hummelsbüttel, Hummelsbütteler Landstraße, b) Hamburg-Altona-Altstadt, Carsten-Rehder-Straße

Am Dienstag nahmen Polizisten mehrere Männer vorläufig fest, die im Verdacht stehen, unabhängig voneinander in zwei Häuser eingebrochen zu sein. In Altona-Altstadt hatten Anwohner die Beamten alarmiert, in Hummelsbüttel die Bewohner des Einfamilienhauses gar selbst.

a) Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses wurde durch laute Geräusche aus dem Untergeschoss ihres Hauses geweckt. Wenig später sah die Frau einen Mann offensichtlich aus Richtung ihres Kellers kommen und über den Garten in unbekannte Richtung flüchten.

Anschließend verständigte die 54-Jährige die Polizei. Im Zuge der Sofortfahndung mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen überprüften die Beamten drei Jugendliche in unmittelbarer Nähe.

Einer von ihnen, bei dem es Übereinstimmungen mit der zuvor abgegebenen Täterbeschreibung gab, hatte zudem Schnittverletzungen an einer Hand. Offensichtlich hatte sich der 17-jährige Tunesier beim Versuch, die Scheibe der Kellertür zu beschädigen, um sich so Zugang zum Haus zu verschaffen, selbst verletzt.

Der 17-Jährige sowie seine beiden Begleiter (16,17), bei denen es sich um marokkanische Staatsangehörige handelt, wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm noch in den Morgenstunden die ersten Ermittlungen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden der jugendliche Tunesier und der 16-jährige Marokkaner mangels Haftgründen von der Polizei entlassen. Gegen den 17-jährigen Marokkaner lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hamburg wegen einer Raubstraftat vor. Er wurde der Untersuchungshaftanstalt zugeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Landeskriminalamt der Region Nord (LKA 145).

b) Anwohner der Carsten-Rehder-Straße alarmierten die Polizei, nachdem sie zwei Männer beobachtet hatten, die offensichtlich mittels eines Werkzeugs eine Terrassentür eines Mehrfamilienhauses geöffnet und so Zutritt zu der dazugehörigen Wohnung erlangt hatten.

Als mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen, ein Diensthundeführer und Beamte der Bundespolizei eintrafen, flüchteten die beiden mutmaßlichen Einbrecher an einer anderen Hausseite über einen französischen Balkon ins Freie. Bei dem Sprung aus dem Fenster, das mehrere Meter über einer angrenzenden Grünfläche liegt, verletzte sich einer der Tatverdächtigen und wurde von den Beamten unmittelbar vorläufig festgenommen. Sein Komplize konnte nach kurzer Flucht ebenfalls von den Polizisten vorläufig festgenommen werden.

Bei der Durchsuchung der Männer, bei denen es sich um zwei 23- und 26-jährige Polen handelt, fanden die Einsatzkräfte neben einem Schraubendreher mehrere hundert Euro Bargeld sowie fremde Geldkarten auf und stellten diese sicher.

Das Einbruchsdezernat der Region Altona (LKA 122) übernahm unmittelbar die Ermittlungen.

Der 26-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Die Entscheidung zum Erlass eines Haftbefehls durch einen Haftrichter steht derzeit noch aus.

Der 23-Jährige wurde zunächst zur ärztlichen Versorgung seiner Beinfrakturen in ein Krankenhaus transportiert und wird sich nach der medizinischen Behandlung auch vor einem Haftrichter verantworten müssen.

Die Ermittlungen dauern an.

Mx.

