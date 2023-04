Polizei Hamburg

POL-HH: 230425-3. Vorläufige Festnahme und Zuführung nach dreistem Diebstahl in Hamburg-Altstadt

Tatzeit: 24.04.2023, 10:25 Uhr

Tatort: Hamburg-Altstadt, Große Bäckerstraße

Die Polizei nahm gestern - dank eines aufmerksamen Zeugens - einen mutmaßlichen Dieb vorläufig fest und führte ihn der Untersuchungshaftanstalt zu.

Nach bisherigen Erkenntnissen öffnete ein Mann die Beifahrertür eines Skoda Kodiak und entnahm daraus ein Handy, während der Besitzer und eine Kollegin sich am geöffneten Kofferraum befanden. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Tat und machte den Besitzer auf den Diebstahl aufmerksam.

Der 53-Jährige wandte sich daraufhin an zwei sich in unmittelbarer Nähe befindliche Polizeiangestellte. Diese stellten den 34-jährigen noch in Sichtweite aufhältigen Ukrainer und nahmen ihn vorläufig fest. Die hinzugezogene Funkstreifenwagenbesatzung durchsuchte den mutmaßlichen Dieb und händigte das aufgefundene Handy seinem Besitzer aus.

Das Landeskriminalamt der Region Mitte 1 (LKA 112) übernahm die weiteren Ermittlungen und führte den Tatverdächtigen, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, der Untersuchungshaftanstalt zu. Ein Haftbefehl wurde mittlerweile durch den Haftrichter erlassen.

