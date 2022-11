Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brandstiftung durch Böller

Rollerdiebstahl

Letmathe (ots)

Am Sonntagnachmittag haben zwei Jugendliche mit Pyrotechnik das Dach der im Bau befindlichen Theaterbühne im Volksgarten in Brand gesetzt. Eine Spaziergängerin bemerkte zunächst, wie die beiden Jugendlichen Böller auf die Wildgänse warfen. Dann entdeckte sie das Feuer. Neben der Bühne brannte eine Mülltonne. Ein vorbeifahrender Radfahrer wurde ebenfalls mit Böllern beworfen. Eine weitere Zeugin berichtete, dass die Jugendlichen am Vortag Haustüren beworfen hätten. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung traf die Polizei zwei 16-jährige Tatverdächtige, die zugaben, Böller gezündet zu haben. Die Feuerwehr löschte die Brände. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

In der Nacht zum Sonntag wurde an der Kanalstraße ein Motorroller gestohlen. Der Roller parkte an der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses. Es handelt sich um eine Kreidler CA50 mit dem Versicherungskennzeichen 652UTE. (cris)

