Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Faustschlag und Tritte bei Schlichtungsversuch

Autoscheibe eingeschlagen

Vandalismus auf Schulgelände

Hemer (ots)

Weil sie schlichten wollten, stoppten zwei Männer (22 und 23) am Sonntag um 4.30 Uhr ihr Fahrzeug am Mühlackerweg. Dort standen drei Personen, die offenbar heftiger miteinander stritten. Als sich der 22-jährige in den Streit einmischte, bekam er einen Faustschlag und Tritte. Er stürzte und erhielt, am Boden liegend, weitere Tritte. Das Opfer holte die Polizei. Während der Aufnahme der Anzeige vor Ort kam der alkoholisierte Tatverdächtige zurück. Der 31-Jährige leugnet Schläge und Tritte. Ein Rettungswagen brachte den erheblich verletzten 22-Jährigen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Durch die Gewaltausübung ging ein Handy zu Bruch und die Brille des Opfers verloren. Auch seine Jacke wurde beschädigt. Die Polizei erteilte dem 31-Jährigen einen Platzverweis und schrieb eine Anzeige gegen ihn wegen gefährlicher Körperverletzung.

An der Urbecker Straße wurde in der Nacht zum Sonntag die hintere linke Seitenscheibe eines weißen Citroen Berlingo zerschlagen.

Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag gab es auf dem Gelände der Wilhelm-Busch-Förderschule mehrere Sachbeschädigungen. Ein Tisch, der zum Schweißen verwendet wird, eine Wandleuchte und mehrere Fässer gingen zu Bruch. Dafür flogen leere Bierflaschen und Becher über das gesamte Schulgelände. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. (cris)

