POL-EU: Führerschein weg nach Trunkenheitsfahrt

Euskirchen (ots) - Am Freitag gegen 14.20 Uhr fiel einem Streifenteam der Euskirchener Polizei ein Kleinkraftrad mit Versicherungskennzeichen besetzt mit zwei Personen auf. Die Anhaltezeichen missachtend flüchtete das Gefährt über den Keltenring in die Erftstraße in Richtung Erft. An der dortigen Baustelle endete die Fahrt. Sie ließen das Zweirad fallen und beide Personen liefen zu Fuß weiter in Richtung Erftaue. ...

