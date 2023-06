Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: PKW mit Anhänger fährt 131 km/h auf der BAB 6

BAB 6, Bruchmühlbach (ots)

Die Provida-Spezialisten der Zentralen Verkehrsdienste haben am Dienstag den Verkehr auf der A6 überwacht. Das mit einer Video-Messanlage ausgestattete Fahrzeug wurde vor der AS Bruchmühlbach in Fahrtrichtung Mannheim von einem PKW Renault mit Anhänger überholt. Die anschließende Geschwindigkeitsmessung ergab statt den erlaubten 80 km/h einen Wert von 131 km/h. Die 61 jährige Fahrerin wurde gestoppt und mit ihrem Fehlverhalten konfrontiert. Da sie keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte, wurde noch vor Ort eine Sicherheitsleistung von über 500,-EUR einbehalten.|zvd

