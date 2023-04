Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin gegen Stadtbahn gestürzt

Stuttgart-Ost (ots)

Eine Schwerverletzte und ein geringer Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend (22.04.2023) in Stuttgart-Ost ereignet hat. Eine 65 Jahre alte Frau versuchte gegen 22.00 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle "Stöckach" eine dort stehende Stadtbahn der Linie U11 zu erreichen. Auf dem Hochbahnsteig kam sie ins Straucheln und stürzte gegen die anfahrende Stadtbahn, wobei ein Blinkerglas beschädigt wurde. Die Frau erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Stuttgarter Krankenhaus verbracht.

