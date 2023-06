Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung an parkendem PKW

Altenglan

Am Mittwochmorgen zwischen 07:20 Uhr und 08:25 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter die Heckscheibe eines an der Kuseler Straße geparkten PKW. Dieser schlug mit einem derzeit unbekannten Gegenstand zwei Löcher in die Heckscheibe des Kleinwagens. Anschließend entfernte sich der Täter von der Örtlichkeit. Das Motiv ist derzeit unbekannt. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 06381/919-0 bzw. per E-Mail unter: pikusel@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

