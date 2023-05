POL-DA: Bensheim: In Schlangenlinien betrunken auf der Autobahn unterwegs

Gernsheim (ots) - Reifendiebe haben in der Nacht zum Donnerstag (11.05.) ein Autohaus in der Robert-Bunsen-Straße Straße aufgesucht. Dort gingen sie insgesamt sechs Fahrzeuge an. Nachdem sie die Autos auf Backsteine aufgebockt hatten, montierten sie alle Räder ab und nahmen sie mit. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizeistation Gernsheim ...

