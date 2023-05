Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: 6 Autos aufgebockt-Reifen gestohlen/Wer kann Hinweise geben?

Gernsheim (ots)

Reifendiebe haben in der Nacht zum Donnerstag (11.05.) ein Autohaus in der Robert-Bunsen-Straße Straße aufgesucht. Dort gingen sie insgesamt sechs Fahrzeuge an. Nachdem sie die Autos auf Backsteine aufgebockt hatten, montierten sie alle Räder ab und nahmen sie mit. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Polizeistation Gernsheim (Kommissariat 42) hat die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern aufgenommen. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind oder die Hinweise zu den Dieben geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06258/9343-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell