Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Fußgänger tödlich verletzt

Zwingenberg (ots)

Am Donnerstag, den 11.05.2023 kam es gegen 20:26 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Nach ersten Erkenntnissen war ein 30-jähriger Mann mit seinem Pkw auf einem wirtschaftlichen Gelände in Zwingenberg dabei, rückwärts in eine Parklücke einzuparken. Ein 59-jähriger Mann war auf dem dortigen Gelände zu Fuß unterwegs und wurde aus bislang ungeklärter Ursache vom Pkw erfasst. Trotz der sofort eingeleiteten Reanimation erlag der 59-jährige seinen schweren Verletzungen und verstarb am Unfallort. Der Fahrer des Pkw erlitt einen Schock und wurde medizinisch betreut. Hinweise auf einen Alkohol- oder Drogenkonsum lagen bei ihm nicht vor. Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell